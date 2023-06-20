Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri bağ üreticileriyle buluştu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği Tarımsal AR-GE işbirliği ile desteklenen "Tokat İli Çiftçilerinin Bağ Alanlarında Sorun Olan Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesi Konusunda Bilinç Düzeylerinin Artırılması" projesi çerçevesinde bağ üreticileri ile buluştu. Erbaa’da gerçekleşen etkinliğe Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Yanar, proje yürütücüleri ve üreticiler katıldı. Etkinliklerin ilk aşamasında Doğanyurt, Bağpınar ve Karayaka bölgesindeki aşırı yağışlar sonrası bağlarda ortaya çıkan hastalık ve zararlıları yerinde incelendi. İkinci aşamada ise bağlarda fungal hastalıklar, bakteriyel hastalıklar, zararlılar, nematot zararı, yabancı otlarla mücadele konularında bağ üreticilerine bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Üreticilerin soruları cevaplandırıldı.