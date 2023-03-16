Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, oluşturulacak destek ve oyun odasında depremzede çocuklara destek sağlayacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, depremden etkilenen çocuklara yönelik uygulanan gelişimsel destek uygulamaları çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerle çocukların yanında olmaya devam ediyor. Çankırı’ya deprem bölgesinden gelen depremzede çocuklara yönelik gelişimsel müdahale programları uygulanmaya başlandı. Gençlik İl Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Eldivan SHMYO Çocuk Gelişimi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümleri, Kredi Yurtlar Kurumu içerisinde oyun ve destek odası oluşturacak. Kurulacak odada depremzede çocuklara destek sağlanacak.

Proje çerçevesinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ve Programı öğretim elemanları ve öğrencilerin desteği ile gelişimsel destek uygulamaları, haftanın dört günü, erken, okul dönemi ve ergenlik döneminde bulunan çocuklara yönelik gerçekleştirilecek.