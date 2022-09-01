Proje ekibi toplanılan çöpleri ‘Geri Dönüşüm Heykeller’ dersinde yeniden kullanılabilir hale getirmek amacıyla etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği tesise götürdü.

Atıkların çevreye verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla toplanılan çöplerin atık değerlendirme çerçevesinde yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenen etkinlikte, çok sayıda çöp toplanarak saha temizliği sağlandı.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Berkan Güngör yürütücülüğünde gerçekleştirilen “İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi” projesi etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Proje etkinlik takvimi çerçevesinde Daday Yumurtacı Göleti’nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

‘Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okuma’ yarışmasında 3’üncü oldu

‘Kur’an-ı Kerim’i En Güzel Okuma’ yarışmasında 3’üncü oldu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde akademisyenler ile öğrencilerin bulunduğu topluluk, Daday Yumurtacı Göleti’nde çöp topladı.

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