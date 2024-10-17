Amerika Birleşik Devletleri Southern Üniversitesi ile Louisiana Eyalet Üniversiteleri temsilcilerinden oluşan misafir heyet, Düzce Üniversitesi’ne gelerek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Southern Üniversitesi Uluslararası Eğitim Dekanı Prof. Dr. Barbara West Carpenter, Türkiye İrtibat Temsilcisi Prof. Dr. Osman Kandara, Öğretim Üyesi Dr. Mehtap Kandara ile Louisiana Eyalet Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Eugene Kenndy ve Louisiana Temsilciler Meclisi Üyesi Kermit Johnson IV misafir heyet olarak katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Tosun, Akçakoca Siyasal Bilgiler Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ve Araştırma Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Bulut’un da yer aldığı ziyarette; ikili anlaşmalar, projeler, akademik ve bilimsel faaliyetler hakkında fikir alışverişi gerçekleşti.

Ziyarette; birçok Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesinin daha önce akademik çalışmalar yaptığı Southern Üniversitesi ve A&M Koleji ile geçmişe dayalı köklü bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkilerin daha iyileri seviyeye taşınması amacıyla çeşitli iş birlikleri, akademisyen ve öğrenci değişikliklerini içeren protokol de imzalandı.