Akademisyen Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nda kitapseverler ile bir araya geldi.

Akademisyen Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nda kitapseverler ile bir araya geldi.

Kitapseverlerin heyecanla beklediği 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı başladığı günden bu yana yediden yetmişe tüm kitapseverlerin akınına uğruyor. 75’inci Yıl Parkı’nda devam eden 2’nci Altıeylül Kitap Fuarı’nda birbirinden değerli yazarlar ve yayınevleri kitapseverlerle buluşmaya devam ederken, yine birbirinden değerli isimler Hasan Can Kültür Merkezi’nde söyleşiler ve imza günleriyle Balıkesirlilerin huzuruna çıkmayı sürdürüyor. Son olarak geçen yıl Altıeylül Kitap Fuarı’nın misafiri olan Akademisyen Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, 2’ncisi düzenlenen ve kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam eden Altıeylül Kitap Fuarı’na bu yıl da konuk olarak yüreklere işleyen şiirleriyle birlikte hayranlarının kitaplarını da imzalayıp kıymetli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Altıeylül’de gerçekleşen büyük değişimin mimarı olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya organize ettikleri kültür-sanat etkinlikleriyle ilgili başta sanatseverler olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür ve tebrik yağmurları yağıyor. Son olarak da Akademisyen Şair Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide milli ve manevi değerlerle birlikte kâmil insan olabilmenin kıymeti, kulun kul üzerindeki hakkının önemi ve kelamın kalpler üzerindeki tesiri şiirle birleştirilerek unutulmaz bir akşama daha imza atıldı.

Balıkesirliler tarafından tıklım tıklım doldurulan Hasan Can Kültür Merkezi’nde değerli bir ismi yeniden ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Bu yıl 2’ncisini düzenlediğimiz Altıeylül Kitap Fuarı’mızda tekrar konuğumuz olan Akademisyen Şair Prof. Dr. Nurullah Genç hocamıza ve Hasan Can Kültür Merkezi’mizde bizleri yalnız bırakmayarak salonumuzu tıklım tıklım dolduran vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.