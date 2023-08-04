Nevşehirli emekli öğretim üyesi Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz; özel kütüphanesinde bulunan yaklaşık 6 bin 500 eserden oluşan koleksiyonunu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’ne bağışladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin beraberinde Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül ve NEVÜ Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi Daire Başkanı Cem Öztürk ile üniversitenin Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulunan 1922 doğumlu emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ı, oğlu İltekin Korkmaz, öğrencileri emekli profesörler İsmail Parlatır ve Leyla Karahan’ın da hazır bulunduğu Ankara’daki evinde ziyaret etti. Bir asra yakın zamanda oluşturduğu özel kütüphanesinin tamamını üniversiteye bağışlayan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a teşekkür eden Rektör Aktekin; “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak başta öğrencilerimizin eğitimleri olmak üzere bilimsel, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda da bulunduğumuz şehrin ve bölgenin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede üniversitemiz merkez Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanemizin basılı ve elektronik kitap koleksiyonunu da üniversitemiz imkanları, kamu kurumları ve hayırseverlerimizin kitap bağışları ile her geçen gün zenginleştiriyoruz. Bugün ise aslen Nevşehirli olan çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ı evinde ziyaret ederek kendilerine minnettarlığımızı ifade ettik. Değerli bilim insanı hocamız kendi kitaplarının yanı sıra bir birinden değerli yayınların yer aldığı yaklaşık 6 bin 500 eserlik özel kütüphanesini Üniversitemiz Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’ne bağışladı. Eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarına katkı sunmak amacıyla bu anlamlı düşüncelerinden ve bağışlarından dolayı şahsım ve üniversitem adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da özellikle belirtmek isterim ki üniversitemiz kütüphanesinde ‘Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ adını taşıyan ve bağışlanan tüm eserlerinin yer aldığı özel bir de alan oluşturacağız. Böylelikle değerli hocamızın bağışladığı eserlerden bilim insanlarının, öğrencilerimizin ve Nevşehir halkımızın yararlanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Rektör Aktekin ve beraberindekilere teşekkür eden Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ise rahmetli babası gibi kendisinin de küçük yaştan itibaren kitaplara meraklı olduğunu belirterek böyle zengin bir kütüphane oluşturduğunu söyledi. Korkmaz; bir Nevşehirli olarak yılların birikimi olan kütüphanesini kendi memleketinde bulunan ve gelecek nesillerin faydalanması için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kütüphanesine bağışlamayı uygun gördüğünü ve bundan dolayı da ayrıca çok mutlu olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ile bir süre görüşen Rektör Aktekin, ayrıca kendilerine değerli bağışlarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verdi.