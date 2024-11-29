Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım ayı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte akademisyen Hüseyin Etil, Türkiye’nin önemli yazarlarından birisi olan İsmet Özel’i anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür etkinlikleri çerçevesinde Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte (OSM) akademisyen Hüseyin Etil, Türkiye’nin önemli değerlerinden olan yazar İsmet Özel’i anlattı ve O’nun düşünce yapısını kendi gözünden aktardı. Etil, İsmet Özel’e göre şiirin gündelik hayata karşı bir başkaldırı olduğunu ifade ederek O’nun şiirlerinde "partizan" kelimesiyle toplumsal kopuşa dikkat çektiğini ifade etti. Ayrıca Özel’in eserlerinde gündelik hayatı yıkıp her şeye yoğun bir anlam yüklediğini anlattığını belirten Etil, "O yeni bir politikanın doğuşunu müjdeliyordu" sözlerine yer verdi.

"Partizan kelimesi bir politikanın doğuşunu müjdeler"

İsmet Özel’e göre şiirin aynı zamanda bir "başkaldırı" olduğuna dikkat çeken Etil, "Özel, partizan kavramını şiirine yerleştirirken sadece bir kelimeyi değil, bir dönemin politik bilinçlenmesini ve toplumsal kopuşunu ifade eder. Bu kelime, gençlikten politik olgunluğa geçişi, bir kuşağın kendi varoluşunu ve mücadelesini tanımlama çabasını temsil eder. "Özel’e göre şiir, gündelik hayata karşı bir başkaldırıdır. Gündelik hayatın sıradanlığına ve modern kapitalist yaşamın durağan konsensüsüne bir tepki olarak var olur. Bu çerçevede partizan, bir karşı duruşun ve yeni bir şiir anlayışının işaretidir. Gırtlağında büyüyen bu kelime hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir çıkış yolu arayışını, kriz ve kararla iç içe geçmiş bir şiir pratiğini temsil eder. İsmet Özel, partizanlıkla gündelik hayatın sıradan temsilciliğini yıkar ve her şeye aşırı yoğun bir anlam yükler. Bu kelime, bir kuşağın sadece politik kimliğini değil, aynı zamanda yeni bir politikanın doğuşunu da müjdeler” dedi.

Program sonunda sanatseverlerin sorularını yanıtlayan Etil’e, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin tarafından hediye takdim edildi.