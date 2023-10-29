Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümünü hazırladıkları özel gösteri ile kutladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 3-6 yaş çocuklara Montessori yöntemi ile okul öncesi eğitimi veren Çocuk Akademisi, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel bir gösteri düzenledi. Coşku ve heyecanla sahneye çıkan minikler, şiirler ve şarkılarla 100 yaşına basan Cumhuriyeti kutladılar. Gösteriyi izleyen Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, harika bir performans sergileyen minikleri tebrik ederek, Cumhuriyet’in değerlerini yaşayarak öğrenen ve geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak çocuklar ve gençler yetiştirme gayreti içinde olduklarını ve bu sorumluluğa sahip çıktıklarını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlayan Çınar, gösteride emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Gösteride ellerinde al bayraklarla şiirler okuyup, şarkılar ve marşlar söyleyen öğrenciler, bayram coşkusunu yaşadılar.