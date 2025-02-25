Kamu kurumları ve özel sektör firmalarıyla iş birliklerine hızla devam eden Düzce Üniversitesi, bu kez Iğdır Üniversitesi’yle iş birliği protokolü imzalayarak akademik ve bilimsel anlamda katma değer oluşturmayı sürdürüyor.

Iğdır Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde protokolü, Iğdır Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Düzce Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzaladı.

Her iki üniversite arasındaki iş birliğinin ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesini amaçlayan protokol; tarafların birbirlerine akademik, bilimsel ve kültürel açıdan katkıda bulunma, öğretim elemanlarının karşılıklı akademik görüş alışverişi içerisinde olma, ortak projeler üzerinde çalışma, etkinlikler için program alanları belirleme, ilgili mevzuat dahilinde birbirlerine öğretim elemanı desteği sunma gibi birçok iş birliği imkanını kapsıyor.

Protokolün hayırlı olmasını temenni eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversitelerin iş birliklerinin akademik bilgi üretme ve bilimsel proje geliştirme açısından oldukça anlamlı olduğunu ifade etti. Akademi camiasında sinerji oluşturmanın önemini vurgulayan Rektör Sözbir, iş birliği protokolüne desteklerinden dolayı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’ya teşekkür etti.