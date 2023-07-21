Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, akademik ve idari personele yönelik düzenlenen bilardo turnuvasında dereceye giren personellere ödüllerini verdi.

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversitede görev yapan akademik ve idari personele yönelik düzenlenen bilardo turnuvasında dereceye giren personele ödüllerini veren Rektör Aktekin, kendilerine teşekkür ederek başarılı etkinliklerinin devamını temenni etti. NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen bilardo turnuvasına 21 kişi Amerikan Bilardo ve 11 kişi 3 Top Bilardo sitilinden katıldı. 3 Top Bilardo stilinde 2 grup, Amerikan bilardo stilinde ise 4 grup olarak gerçekleştirilen turnuvada, Amerikan Bilardo stilinde, Prof. Dr. Yener Bektaş birinciliği alırken Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özcan ikinci, arş. Gör. Sami Orçun Ersay da 3. Oldu. 3 Top Bilardo stilinde ise; birinci Mustafa Büyükkurutlu olurken Mehmet Fatih Tan ikinci, Osman Toprakçı da üçüncülüğü aldı.