Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Veteriner Fakültesi tarafından kampüs içerisinde yetiştirilen arılardan 120 kilogram organik bal elde edildi, hedef üretimi arttırıp elde edilen gelirle öğrencilere burs sağlamak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Veteriner Fakültesi tarafından kampüs içerisinde yetiştirilen arılardan 120 kilogram organik bal elde edildi, hedef üretimi arttırıp elde edilen gelirle öğrencilere burs sağlamak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi(SCÜ) Veteriner Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından uygulamalı eğitim programı çerçevesinde yetiştirilen 12 kovanda ilk sağım gerçekleştirildi.

Sivas’ın zengin bitki ve çiçek florasında tamamen şekersiz ve organik olarak elde edilen 120 kilo bal üniversitenin ziyaretçilerine hediye edilecek. Hedef ilerleyen yıllarda üretimi arttırıp elde edilecek gelirle öğrencilere burs sağlamak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız asıl amaçlarının öğrencilere arı yetiştiriciliğini ve arı hastalıklarını uygulamalı olarak öğretmek olduğunu belirtip gelecek yıllarda üretimi yükselterek elde edilen gelirle öğrencilere burs imkanı sağlayabileceklerini söyledi.

Arılar kendi ürettikleri balla beslendi

Rektör Yıldız, arılara şeker ve arı maması verilmediğini ve tamamen organik bal elde ettiklerini belirterek, “Veterinerlik fakültemiz üniversitemiz içerisinde güçlü fakültelerimizden bir tanesi. Öğrencilerimizin hayvan hastalıkları hakkında çalışmalar yapması gerekiyor. Bizde bu sene hem arı yetiştiriciliğini öğretmek hem de arı hastalıklarını öğretmek üzere 12 kovan arı aldık. Şuanda şekersiz şekilde bal ürettik. Bu uygulamada öğrencilerde hem arı yetiştiriciliğini hem de hastalıkları gözlemleyebildikleri için eğitime katkı sağlanmış oluyor. Arıyı üniversite bünyesinde ilk defa bu sene aldık. Tamamen arılarımızda saf ve organik bir bal oluştu. Elbette gelecek yıllarda bu işi daha profesyonel şekilde yapacağız. Hocalarımız ve öğrencilerimiz bu işi tamamen öğrenmiş olacaklar” şeklinde konuştu.

“Hasat çoğalırsa bal bursa dönüşecek”

Rektör Yıldız, hedeflerinin üretimi çoğaltmak ve elde edilen gelirle öğrencilere burs imkanı sağlanabilmek olduğunu belirterek, “Şuanda mevcut 12 kovanımız var. Hedefimiz bu kovanların sayısını arttırmak ve arılarda görülen farklı hastalıkları da daha iyi teşhis etmek. Daha önce bizim fakültemizde arılarla alakalı çalışan bir hocamız yoktu fakat şimdi bir hocamız çalışıyor. Bundan sonra asistan ve öğrencilerimizde arılarla alakalı çalışma yapacaklar. Bu sene 12 kovandan 30 petek bal aldık. Şuanda bunları hediye olarak çeşitli yerlere vereceğiz fakat gelecek yıl bu ürün çoğalırsa ona göre de belki bu balı satıp öğrencilerimize de burs olarak bunları kullanabiliriz” dedi.