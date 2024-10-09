Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesi Rektörü Maj General Shadid Mahmood Kayani, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Safeer Awan Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Noman Malik, ve Binbaşı Sajid Zareen, Düzce Üniversitesi’ni ziyaret ederek; fakülteler, kampüsler, bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknopark ve Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Üretim Merkezi’ni gezerek akademik çalışmalar ile ilgili bilgi edinen Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesi ekibi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir’i de makamında ziyaret etti.

Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram koordinesinde gerçekleşen ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin de yer aldı.

Ziyarette; iki üniversite arasında akademik, kültürel ve sosyal iş birliğini geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla akademik anlaşma imzalandı. Anlaşmayı Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesi adına ise Rektör Maj General Shadid Mahmood Kayani imzaladı.

Öğrenci, akademik ve idari personel değişimi, öğrenci alanında iş birliğini teşvik etmek, araştırma projeleri yürütmek, ders, sempozyum, kongre gibi sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenlemek gibi esaslar içeren protokolün imzalanmasının ardından Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram ve Öğr. Gör. Muhammet Kağan Güney tarafından Düzce Üniversitesi’ni tanıtan bir sunum yapıldı.

Ziyaretten ve yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Pakistan heyetine teşekkür ederek anlaşmanın hayırlı ve verimli olmasını temenni ettiğini dile getirdi.