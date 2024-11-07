Biruni Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerden oluşan Bir’AN grubu, müziğe olan tutkularını profesyonel bir projeye dönüştürdü. İlk şarkıları "Bıraktığın Enkaz" ile müzik dünyasına adım atan grup, akademik kariyerlerini sanatla birleştirdi.

Biruni Üniversitesi’nin Yabancı Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ozan Sezgin ve Ameliyathane Hizmetleri Programı Program Başkanı Öğr. Gör. Berkan Yalın, Bir’AN adlı müzik grubunu kurdu. Grup, vokalist Caner Karabulut’un yazıp bestelediği ve kendi hayat deneyimlerinden ilham aldığı "Bıraktığın Enkaz" adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım attı. Şarkı, uzun süreli bir ilişkinin sona ermesinin ardından oluşan duygusal yıkımı ve hayal kırıklığını anlatıyor.

İlk şarkılarını yayınlayan Bir’AN grubu, akademik dünyadan müziğe geçiş yaparak, sanatı ve eğitimi birleştiren projeye imza attı. Üniversitenin akademisyenlerinden oluşan bu grup, sahneye çıkarak müzikle de kendilerini ifade ettiklerini ve öğrencilerle daha yakın bir bağ kurmayı hedeflediklerini belirtti. Grup, projelerinde hem öğrencilerin hem de üniversite camiasının desteğini aldıklarını ifade etti.