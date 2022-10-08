Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıları gençlerle buluşturacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıları gençlerle buluşturacak.

Çocuk ve gençlerin sanatsal, kültürel ve sportif yönlerinin gelişimi için birçok yeni projeyi kentte hayata geçiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı yepyeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. 12 Ekim 2022, 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 16 yazar, şair, ressam, oyuncu, yönetmen, akademisyen, müzisyen, karikatürist söyleşilerde gençlerle bir araya gelerek tecrübe ve bilgilerini aktaracak. Gençlerin ufuk ve vizyonlarının genişlemesini ve sanat yönlerinin ve bakış açılarının ön plana çıkması içinde usta isimler tarafından 400 öğrenciye yazarlık, güzel sanatlar, sinema mekteplerinde eğitim verilecek. Projenin açılış programı ise 12 Ekim Çarşamba günü saat 16:00’da Edremit ilçesi Uygulama Otelinde Şair Nurullah Genç’in ’Medeniyetler’ söyleşisi ile start alacak.