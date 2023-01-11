İkinci devrenin ilk devresinde Amasyaspor’a konuk olacak Yeni Mersin İdman Yurdu’nda Teknik Direktör Ersin Aka, “Amasyaspor maçının ciddiyetinin farkındayız. Bizim adımıza zor bir maç olacak. Çünkü hedefe oynayan bir takımız. İkinci yarının ilk maçını kazanarak, 3 puanla başlamak istiyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3 Lig 1 Grup’ta mücadele eden Yeni Mersin İdman Yurdu’nda ikinci devre hazırlıkları devam ediyor. Pazar günü Amasyaspor deplasmanına konuk olacak Kırmızı Lacivertlilerde, teknik direktör Ersin Aka açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Aka, “İyi bir ortamda verimli bir kamp süreci geçirdik. Oyuncularımın enerjisi yüksek. Amasyaspor maçının ciddiyetinin farkındayız. Bizim adımıza zor bir maç olacak” dedi.

Ersin Aka, Amasyaspor devre arasında kadrosunu güçlendirdiğini belirterek, “Rakibimiz iyi transferler yaparak değişime gitti. Kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler. Kümede kalma mücadelesi veriyorlar ve bu maçı kazanmak için çok sıkı çalıştıklarını biliyoruz. Bizi kolay bir maç beklemiyor, zaten bundan sonraki maçlar bizim adımıza zor olacak. Çünkü hedefe oynayan bir takımız. Bu grubun lideri konumundayız ve oyuncularıma çok güveniyorum. Şampiyon bir takıma yakışır şekilde sahada mücadele edeceklerine ve istediğimiz sistemde oynayacaklarına inanıyorum. İkinci yarının ilk maçını kazanarak 3 puanla başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Antalya’da çalışmalarını sürdüren Yeni Mersin İdman Yurdu, Cuma günü Amasya’ya geçerek maç saatini bekleyecek. Amasya 12 Haziran Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele 15 Ocak 2023 Pazar günü saat 14.00’te başlayacak.