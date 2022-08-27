İzmir’de son 2 yılda 8 bin 295 kişinin online üyelik sistemi ile katıldığı AK Parti’de online üye olan vatandaşlar için rozet takma töreni düzenlendi.

İzmir’de son 2 yılda 8 bin 295 kişinin online üyelik sistemi ile katıldığı AK Parti’de online üye olan vatandaşlar için rozet takma töreni düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürüttüğü Gönül Seferberliği Projesi çerçevesinde son 2 yılda İzmir’de 8 bin 295 kişinin online üyelik sistemi ile partiye katılması dolayısıyla tören düzenlendi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, törende yaptığı konuşmada, dünyada bir süredir çok ciddi meydan okumaların yaşandığını, bu meydan okumalardan en çok Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın etkilendiğini söyledi.

Libya’da, Suriye’de yaşanan sorunların, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, korona virüs salgınının Türkiye’ye bir maliyeti olduğunu kaydeden Dağ, “Böyle bir zamanda ülke yönetme tecrübesi olan, iradesi olan ve dünyada güçlü liderliğiyle ön plana çıkan lider ülke Türkiye olmanın ne anlama geldiğini gördük. Aynı zamanda böyle bir dönemde ülkeyi selamete çıkaracak ülkeyi böyle bir dönemde kurtaracak olan güçlü bir liderdir, güçlü bir iradedir, o da bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Türkiye’nin son dönemde İzmir depremi, orman yangını gibi zorlu süreçlerden geçtiğini ifade eden Dağ, “Bunların hiçbirinde Allah’a hamdolsun, ‘Devlet nerede?’ dedirtmedik. İzmir’de depremzedeler için 5 bin küsur konutu bitirdik, bitirmek üzereyiz” diye konuştu.

Depremzedelere müjde

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile depremzedelere kredi müjdesi açıkladıklarını hatırlatan Dağ, depremzedelerin diğer taleplerini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüştüklerini ve sorunu çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise 2023’te İzmir’de birçok ilçeyi kazanmayı hedeflediklerini, İzmir’in de AK Parti ile zaferi beklediğini söyledi. Sürekli, son 2 yılda “izmiraküyelik.com” aracılığıyla İzmir’de 8 bin 295 kişinin partiye katıldığını ifade ederek, “Doğru adrestesiniz, doğru çatının altındasınız. Çünkü burada şahsi hırslara yer yok. ‘Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet’ şiarıyla yol yürüyenler var. Ülkemizi ve şehrimizi demokrasi ve kalkınma hamleleri ile ileriye taşımak isteyenler var. Sizin de varlık ve desteğinizle davamızın peşinden giden gönüllü ordusu büyüyor. Allah, hiçbirimizin yüzünü kara çıkarmasın. Yolumuz açık olsun” dedi.

Törende, AK Parti’ye dijital platformdan katılan 150 kişiye rozetleri takıldı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı mektup takdim edildi.