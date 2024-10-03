AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, yeni üyelere parti rozetlerinin takdim edildiği buluşmada AK Parti’nin 23 yıldır süregelen güçlü halk desteğine vurgu yaptı. Başkan Aka, Karesi Teşkilatı olarak yeni katılan üyelerle birlikte partinin daha da güçlendiğini belirterek, "Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" dedi.

Başkan Aka: “Halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız”*

Hakan Aka, AK Parti’nin 23 yıldır halkın teveccühüyle güçlendiğini, bu güvenin her geçen gün artarak devam ettiğini dile getirdi. Aka, "Her yeni katılımla birlikte partimizin halka hizmet yolundaki kararlılığı daha da perçinleniyor. AK Parti’nin, Karesi’de halkımıza sunduğu projelerle büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz," dedi.

Katılımlar AK Partiyi güçlendiriyor

Yeni üye katılımlarıyla AK Parti’nin gücüne güç kattığını ifade eden Başkan Aka, "Partimize olan güven ve teveccüh, 23 yıldır olduğu gibi, artarak devam ediyor. Yeni katılan üyelerimizle birlikte AK Parti’nin sağlam temellere dayanan geleceğini daha da güçlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Farklı partilerden gelen üyeler AK Parti saflarında

AK Parti’ye katılan yeni üyeler arasında farklı partilerden istifa ederek AK Parti’ye katılan isimler de yer aldı. Bu üyeler, AK Parti’nin vizyonuna inandıklarını ve partinin halkın teveccühüne layık olmaya devam edeceğini belirttiler. Aka, "Her bir yeni üyemizle birlikte Karesi’de AK Parti daha da güçleniyor. Bu birliktelik, ilçemize ve ülkemize büyük başarılar getirecek," şeklinde konuştu.

Başkan Hakan Aka, "AK Parti ailesine katılan her yeni üyemize teşekkür ediyorum. Partimiz, halkımızın teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya devam edecek," dedi ve yeni üyelerin AK Parti’ye katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.