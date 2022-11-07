AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti üyeleri “Yüz yüze 100 gün” programı çerçevesinde her gün ilçe ve beldelere giderek vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti üyeleri “Yüz yüze 100 gün” programı çerçevesinde her gün ilçe ve beldelere giderek vatandaşlarla bir araya geliyor.

“Yüz yüze 100 gün” programı çerçevesinde Eskil, Güzelyurt, İncesu, Armutlu ve Taşpınar’ı gezerek köy muhtarları, köy temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve beraberindeki heyet, esnafları ziyaret edip sohbet etti, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Teşkilat ve saha çalışmalarını değerlendiren İl Başkanı Altınsoy, “AK Parti teşkilatı olarak, büyük bir ailenin verdiği sorumlulukla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeye ve ilk günkü aşk ile çalışmaya tüm teşkilat mensuplarımız ile durmaksızın devam ediyoruz. Sahayı ilmek ilmek dokumak, vatandaşlarımızın her birine dokunmak ve gönüllerindeki yerimizi daha da güçlendirmek arzusundayız. Bu çerçevede ilçe ilçe, belde belde, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. Gittiğimiz her bir noktada hamdolsun ki vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisi, sevgisi ve yakınlığı görülmeye değerdi. Yaptığımız yatırım ve hizmetlerin karşılığında vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu gördükçe çalışma azmimiz, gayretimiz ve motivasyonumuz daha da artıyor. AK Parti kadroları olarak önümüzdeki süreçte de tüm kademelerimizle birlikte sahada, vatandaşlarımızla iç içe, gönül gönülle olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni sahada bir kez daha gördüklerini dile getiren Altınsoy, “Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin, bizler ne bekliyorsak Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Ekonomik ortamı da düzeltecek kişi odur’ diyorlar. 20 yıllık iktidarımız süresince yaptığımız icraatlar ve muhalefetin yaklaşımı vatandaşların bize olan güvenini gösteriyor. Gittiğimiz her yerde buna yakından şahit olduk. Hep birlikte daha çok çalışacak, davamıza ve kazanımlarımıza sahip çıkacağız inşallah. Bundan sonraki süreçte de sahada ki varlığımızı daha da artıracak, çeşitli programlar vesilesi ile vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konmuştu.