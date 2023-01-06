Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türkiye geneli siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumunu kamuoyu ile paylaşması ile AK Parti’nin üye sayısının 11 milyon 241 bin 230, Karabük’te ise il genelindeki üye sayısı toplam 42 bin 483 olduğu belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türkiye geneli siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumunu kamuoyu ile paylaşması ile AK Parti’nin üye sayısının 11 milyon 241 bin 230, Karabük’te ise il genelindeki üye sayısı toplam 42 bin 483 olduğu belirtildi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Türkiye geneli siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumunu kamuoyu ile paylaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti’nin tarihte en yüksek üye sayısına ulaşan siyasi parti olduğuna dikkat çeken Altınöz, “6’lı masada oturan siyasi partilerin Türkiye genelindeki toplam üye sayısı: 2 milyon 870 bin 761 iken AK Parti’mizin üye sayısı: 11 milyon 241 bin 230. Diğer partilerin üye sayılarını toplayıp üçle çarpın, AK Parti’nin üye sayısına yetişemiyor.

AK Parti’nin Karabük’teki üye sayısı 42 bin 483

Karabük’teki üye sayısı ile ilgili Altınöz, “AK Parti’mizin Karabük il genelindeki üye sayısı toplam 42 bin 483’tür. Türkiye’nin en büyük ve en güçlü ailesi olduğumuz doğrudur. Bu bilinç ve sorumlulukla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üyelerin, AK Parti’nin en değerli makamında bulunduklarını ifade eden Altınöz, AK Parti’ye katılan yeni üyelerine teşekkür etti.

Siyasi partiler için üyeliğin, seçmenle kurulan güçlü bağ ve güvenin sembolü olduğunun altını çizen Altınöz, “11 milyon 241 bin 230 kişilik geniş bir aile olmanın mutluluğu ile bu birlikteliğin inşasında emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, Ana kademe teşkilatlarımıza, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.