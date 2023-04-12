AK Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı’nın geleneksel hale getirdiği iftar buluşması, yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gazipaşa fuar alanındaki iftar programı AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, parti yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyelerinin ev sahipliğinde yapıldı. İftar öncesi Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi.

Birlik beraberlik vurgusu

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında büyük Türkiye’yi inşa etme mecburiyetinde olduklarına dikkat çekti. Doğan, "Bu güzellik, bu birlik sofrasının etrafında inşallah daima buluşmayı Rabbim bize nasip etsin. Öncelikli olarak bütün vatan şehitlerimize, depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan bu güzel vatanda yaşama şerefini bizlere nail eden Rabbime şükürler olsun. Onlar bize bu vatanı verdiyse, bizlerin de burada kardeşçe, hep birlikte, bütün bir şekilde, büyük Türkiye’yi inşa etme mecburiyetimiz var. Ben sözümü uzatmadan programımıza katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanı’mızın selamını getirdik"

Programda konuşma yapan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise, “Milletvekili aday tanıtım toplantısına katılmak için Ankara’daydık. Uçaktan indik, Alanya’da bir toplantıya katılıp Gazipaşa’ya geldik. Milletvekillerimiz İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, 28. dönem AK Parti milletvekili adaylarımız Kuddusi Müftüoğlu ve Mehmet Uysal’la birlikte buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selamlarını iletiyorum” dedi.

Çetin, “11 ayın sultanı Ramazan ayının içindeyiz. Rabbim önce Kadir Gecesi’ne ulaşmayı, ardından bayramımızı kutlamayı, daha sonra da 14 Mayıs’ta yapacağımız seçimlerden zaferle çıkmayı nasip etsin. Ramazan ayındayız, çok siyasi söylemde bulunmaya gerek yok. Burada diğer partilerin değerli yöneticileri de var. Orucumuzu birlik ve beraberlik içinde açtık. Programa katılan siyasi parti temsilcilerine ve herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Binlerce vatandaşın bir araya geldiği iftar buluşmasına Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları Kuddusi Müftüoğlu ve Mehmet Uysal, MHP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ilçe yöneticileri, AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.