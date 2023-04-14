AK Parti 28. dönem Aydın Milletvekili adayları Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’in memleketi Koçarlı’da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısında Koçarlılı seçmenle buluştu.

Partililerce AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı önünde karşılanan adaylar, daha sonra Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans salonunda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Koçarlılılara tek tek kendilerini tanıtan ve yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik çağrısı yapan AK Parti Milletvekili adayları Demokrasi Şehidi Adnan Menderes’in memleketi olan Koçarlılı seçmenden destek sözü aldı.

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, 14 Mayıs seçiminin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Koçarlı’dan en güçlü destek ile Aydın’dan en yüksek Milletvekili sayısı ile Dünya Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için yola çıktık diyerek, “Bizlerin sayın Cumhurbaşkanımızın 13. Cumhurbaşkanı seçileceğine inancımız tam. En küçük bir şüphemiz yok. Son gün sandıklar açılıp seçim kuruluna teslim edilinceye kadar biz teşkilat mensupları görevlerimizi yapacağız. Kalan 32 günlük sürede de sizlerle birlikteyiz. Biz ittifak ortaklarımız ile birlikte ayrışmadan, bir tek kavga gürültü olmadan bir süreç yaşadık. Çünkü bizim ortak olmamızı sağlayan konu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası ve geleceğidir. Bizim Cumhur İttifakımızın kapalı kapalı ardında Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlık pazarlıkları yok. O şekilde pazarlıklarla devlet yönetilmez. Bu devletin nasıl yönetildiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya gösteriyor. Bu seçimin nasıl bir seçim olduğunu, nasıl bir seçim ile karşı karşıya olduğumuzu iyi bilelim ve iyi anlatalım. 14 mayıs gecesinde hep birlikte 13. Cumhurbaşkanımızı seçip Aydın’dan da en yüksek milletvekili sayısı ile gücümüzü gösterelim. Koçarlı her zaman AK Partiye destek oldu. Girdiğimiz bütün seçimlerden birinci parti olarak çıkarttı. Bundan sonrada desteklerinizden inancımız tam. Biz bir olduğumuzda hiçbir şey bizi yıkamaz” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise yaptığı konuşmada, Koçarlı’dan Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti Milletvekili adaylarına ciddi bir destek çıkacağına inancının tam olduğunun altını çizerek, “Belediyemizin 14 Mayıs Milli İrade toplantı salonunda bu toplantıyı yapıyor olmak Merhum Demokrasi Şehidimiz Adnan Menderes’in ilçesi için anlamlı ve önemli. Bütün adaylarımız partinin tüm kademelerinde görev yapmış ve hizmet etmiş olan arkadaşlarımız. Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs seçimlerini işaret ettiğinde ilçemiz tümüyle aklıma geldi. Biz Koçalılılara büyük bir görev düşüyor. Demokrasi şehidi vermiş bir ilçenin evlatları olarak, Türkiye Yüzyılı projesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonuna daha güçlü bir destek ile Cumhurbaşkanımızı desteklememiz gerekiyor. Hem Cumhurbaşkanımıza hem milletvekillerimize destek vererek yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Koçarlı’ya da bu yakışır. Seçmenimiz hiçbir seçimde başımızı öne eğdirmedi. Son 4 yılda AK Belediyecilik olarak yaptığımız hizmetler ile hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızı en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şimdi de bu yaptığımız hizmetlerin yansımasını göreceğiz. Daha fazla çalışacağız. Koçarlı’dan Aydın’a, Aydın’dan da Türkiye’ye destek verelim ki Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimize bu desteğimizi hissettirelim. Bu yolda Koçarlı adına gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki eminim Koçarlı’dan çok ciddi bir destek çıkacak” dedi.

Konuşmaların ardından alkışlarla salondan ayrılan AK Parti Milletvekili adayları daha sonra ilçede esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla buluştu.