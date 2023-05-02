AK Parti Milletteki adayları Kavakyolu Mahallesinde coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.

Kavakyolu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci ve partililer mahalle sakinleri tarafından coşkulu bir kalabalıkla karşılandı. İlk konuşmayı AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci yaptı. Konuşmasına programa katılan Kavakyolu halkına ve geçmiş dönem AK Parti İl ve İlçe Başkanlığı yapan yöneticiler ile Kavakyolu eski belediye başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladı.

Şireci sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kavakyolu’nda eski dönem belediyeler tarafından Hüsamettin ve Fikret Başkanlar döneminde beldenin hemen hemen tüm ihtiyaçları karşılandı. Doğalgazı, kaldırım, yol problemleri çözüldü. Buradan Kavakyolu’na yakışır bir oyla Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için rekor bir oyla desteğinizi bekliyoruz.”

Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Şireci, beldenin içme suyu ile alakalı sorununa da en kısa sürede çözüm üreteceklerini belirtti.

Şireci’nin ardından mikrofona gelen Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da yoğun katılımdan dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Karaman Erzincan’da yapılan yatırımlara değindi. Bütün okulların pandemi sürecinde kontrollerinin yapıldığını, bazılarının yıkılıp yenilendiğini, bazılarının yerine yenilerinin yapıldığını belirtti. Türkiye’de iki deprem enstitüsünden biri Erzincan’da kurulduğunu ifade eden Karaman tüm konutların ve işyerlerinin de kısa sürede tek tek kontrol edileceğinin ve yenileceğinin sözünü verdi.

Erzincan’da 500 yataklı bir hastanenin bu yıl hizmete gireceğini vurgulayan Karaman, “Artık il dışına hasta çıkmayacak” dedi.

Karaman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhalefet boş laflarla uğraşıyor. PKK’yı ortadan kaldırmak için 40 bin şehit verdik. 2 trilyon dolara mal oldu bu mücadele. Yeniden PKK belası ile uğraşmak istemiyoruz. Bunun için yine AK Parti diyoruz.

Bütün Müslüman ülkelerin ümidi Recep Tayyip Erdoğan’dır Türkiye’dir. Filistin’in, Afrika’nın, Azerbaycan’ın umudu Türkiye’dir.

Yeni projelere de değinen Karaman, yeni dönemde iki sıfırla Erzincan’ı güçlü bir temsille meclise taşıyalım. Sivas’a kadar ulaşan hızlı tren önümüzdeki dönemde Erzincan’a da ulaşacak. Organize Sanayi bölgesinde 1200 olan istihdam oranı 5 yılda 2700’e ulaştı. Bu rakamı 5 yılda 5 binin üzerine taşıyacağız. Ulaşım projelerimiz var. İstihdama direk etki edecek projelerimiz var. Bu soğukta bu kalabalığı bekletmek istemiyorum. Diyorum ki 14 Nisanda bir oy Recep Tayyip Erdoğan’a bir oy AK Partiye”

Program sonrasında gençlerle ve çocuklarla sohbet eden adaylar, gece geç saatlere kadar beldede kaldı.