AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile yöneticiler “Yerli Malı Haftası” nedeniyle Cumartesi Pazarı’nın kurulduğu alanda vatandaşlara simit ikramında bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt “Yerli Malı Haftası” kutlamaları çerçevesinde ilçede kurulan Cumartesi Pazarı alanında esnaflar ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara ve esnafa simit ikramında bulunan Bozkurt “AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı olarak teşkilat mensuplarımız ile birlikte ‘Yerli Malı Haftası’ kutlamaları çerçevesinde Cumartesi Pazarı’nın kurulduğu alanda esnafımızı ziyaret edip ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulunduk. Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza simit ikram ettik. Dünyada ve ülkemizde ki son yıllarda yaşanan gelişmelere bakıldığında her alanda yerli malının ne kadar büyük öneme sahip olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu noktada hükümet olarak hem ülke genelinde hem de bölgemizde her alanda yerlileşme anlamında çok büyük adımlar atılmaktadır. Tarımdan, sanayiye ve teknolojiye kadar hamdolsun ülkemizde yerlileşme oranları hızla artmaktadır. İnşallah gelecekte ülkemiz birçok alanda yerlileşmeyi sağlayarak kendi kendine yetebilen ve dünya mazlumlarına da her zaman olduğu gibi el uzatabilen lider ülke olmaya devam edecektir” dedi.