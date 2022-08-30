Ağız ve Diş Merkezi faaliyetine geçerken, kısa süre içerisinde Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinin açılışının yapılacağı bildirildi.

Şirintepe’ye yeni park için çalışmalar başladı

Şirintepe’ye yeni park için çalışmalar başladı

AK Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve il teşkilat Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesini gezerek İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ile Hastane Başhakemi Uzman Dr. Fazıl Arısoy’dan bilgi aldılar.

AK Partililer, Kısa süre içerisinde açılacak olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.

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