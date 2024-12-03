Eskişehir’de 8’inci olağan kongrelerini gerçekleştiren AK Parti İnönü İlçe Teşkilatı, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya ziyarette bulundu.

AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Hamamcı’yı kongrenin ardından ziyaret etti. Başkan Hamamcı ile bir süre sohbet eden teşkilat mensupları, belediye tarafından ilçeye yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Başkan Hamamcı ise, kongre sonrası başkanlığa seçilen Gökhan Aydın ve yönetimine başarılar diledi.