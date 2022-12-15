AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Av. Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti hükümetleri olarak 21 yılda vatandaşların hayat standardını yükseltmek, kalkındırmak ve güçlendirmek için Türkiye’yi geliştirdiklerini belirterek, “15 seçimdir olduğu gibi 2023 seçimlerinde de uzaktan görüşmeyi teknoloji diye milletimize reva görenlere, yurt dışından danışman ithal edenlere milletimiz sandıkta geçit vermeyecektir.” dedi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin 6 Maddesi üzerinde AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yapan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, milletten 21 kez bütçe hazırlama yetkisi alan ve dünya siyaset tarihinde bir ilke imza atan AK Parti’nin, bu dönemde Türkiye’nin yüz akı projelerini ve demokratikleşme atılımlarını hayata geçirdiğini söyledi.

Milletin hukukunu korumak, insanların sosyo-ekonomik engellerini ortadan kaldırmak, hayat standardını yükseltmek, kalkındırmak ve güçlendirmek için Türkiye’yi geliştirdiklerini ve dönüştürdüklerini ifade eden Milletvekili Yılmaz, “‘Olmaz’ denilen nice projeyi, ‘Yapamazlar’ ve ‘Yaptırmayız’ dedikleri nice eseri yaptık. Hayal denilen nice hedefi gerçekleştirdik. Yapılmazları yapan, hedeflerine ulaşan, olmazları olduran, hayalleri gerçekleştiren bir Türkiye inşa ettik.” Diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye Yüzyılı’na hazır olduklarını bildirdi. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dil, din, ırk, milliyet ve mezhep gözetmeksizin herkesi aynı samimiyetle kucaklayarak yola devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her fırsatta ülkelerini şikayet ettikleri, adaylık sürecinde de icazet almaya gittikleri ülkelerde 8 saat gizemli bir şekilde ortadan kaybolup sonra ‘hamburger yedim’ diyenlere, biz insansız hava araçlarıyla savaşların kaderini değiştirirken, 60 yıllık hayalimiz TOGG’un lasmanını yeni yapmışken, ‘uzaktan görüşmeyi’ teknoloji diye milletimize reva görenlere, onca yetişmiş bilim insanımız varken yurt dışından danışman ithal edenlere, ‘onlar terörist değil ki’ diyerek teröre kol kanat gerenlere, terör uzantılarıyla ittifak yapanlara milletimiz izin vermeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları; istikrarsızlıklar, siyasi çekişmeler ve belirsizlikler içinde kaybolan, vesayetin hüküm sürdüğü bir parlamenter sistemle yeniden yer ile yeksan etmek isteyenlere, eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara, 15 seçimdir olduğu gibi 2023 seçimlerinde de milletimiz bir kez daha haddini bildirecektir. Aziz milletimizin teveccühü ve Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı olarak 2023 seçimlerini kazanacak, 2024 seçimlerinde de, belediyeleri; kadrolarını terör örgütlerine açanlardan inşallah temizleyeceğiz.”