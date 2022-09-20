TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’e yapılacak olan Uluslararası Mersin Konteynır Limanı etüt proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu liman marka şehir Mersin’imizin değerine değer katacak” dedi.

Konteynır Limanı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, Mersin’in turizm, ticaret, tarım ve sanayinin bir arada geliştiği çok odaklı ekonomiye sahip olduğunu söyledi. Mersin Gümrük Müdürlüğü, Mersin Serbest Bölgesi, Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü ve Taşucu Gümrük Müdürlüğü ile Mersin’in büyük bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, ihracatta lojistik üs olan ilin, Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı ve lokomotifi olduğunu belirtti.

“MERSİN’İMİZE EN ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİNİ DAHA KAZANDIRIYORUZ”

Mersin’in yeni yatırımlarla daha da gelişeceğini ifade eden Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, “Türkiye'nin en önemli ve en işlek uluslararası limanı, ulaşım olanağı ve gelişmiş serbest bölge faaliyetlerini barındıran, lojistik gücüyle ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan Mersin'imizde yapılacak olan Uluslararası Mersin Konteynır Limanı etüt proje çalışmaları devam ediyor. Ülkemizin artan ticaret hacmine, cevap verecek en önemli limanlar Mersin’de bulunuyor. İlimizdeki bu kapasiteyi geliştirmek amacıyla proje etüt çalışmaları süren Uluslararası Mersin Konteynır Limanı da marka şehir Mersin’imizin marka değerine değer katacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca projemiz kapsamında fiziksel modelleme, kapasite ve kaynak değerlendirme, fizibilite raporu çalışmaları devam ediyor. İnşallah projemiz tamamlanarak ilimize çok güzel bir yatırımı daha kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.”