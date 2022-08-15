AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Partimiz, Türkiye’nin son 20 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da ülkemizin istikbaline taliptir” dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Partimiz, Türkiye’nin son 20 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da ülkemizin istikbaline taliptir” dedi.

AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin, ‘aydınlığa açık, karanlığa kapalı’ sloganıyla yola çıktığını söyledi. O günden bu yana ’durmak yok, yola devam’ şiarıyla çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, “Reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bırakan AK Parti olarak, ‘bir olduk, 21 olduk’ sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. 21 yıl içerisinde sağlıktan sanayiye, ulaşımdan alt yapıya, kültür sanattan eğitime, tarımdan hayvancılığa, teknolojiden spora kadar her alanda atılım yaptık, hizmetlerimizi halkımızla buluşturduk. Milletinden aldığı büyük güçle her türlü vesayeti, kalkışmaları ve darbeleri bertaraf eden hükümetlerimiz, cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini ve demokratikleşme adımlarını hayata geçirdi" diye konuştu.

Milletvekili Yılmaz, 21 yıllık süreçte, halka hizmet etmenin yanı sıra vesayetçi yapılarla da mücadele ederek, bu girişimlerin Türkiye’nin enerjisini boşa harcamaması için çabaladıklarını vurguladı. AK Parti’nin, kuruluşundan bugüne yaptığı hizmetlerle milletin hayallerini gerçekleştiren, umutlarını canlandıran, insanlığın önünde yeni kapılar açan bir parti kimliğine sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, “Partimiz, Türkiye’nin son 20 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da ülkemizin istikbaline taliptir. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz büyük reformlar ve dönüşümlerle, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sinin temellerini attık. İnşa sürecini de yine milletimizle birlikte sürdürmeyi hedefliyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesi aynı samimiyetle kucaklayarak; demokrasi, adalet, insan hak ve özgürlükleri, hukuk devleti ve ülkenin gelecek ideallerine yürekten bağlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2023 seçimlerinde de AK Parti’nin milletin desteğiyle iktidara geleceğini belirten Yılmaz, şöyle devam etti; "Bütün planları ve motivasyonlarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir şekilde göndermek üzerine kuran kirli ve sinsi 6+1 ittifakı, dışarıdaki oyun kurucularından, işbirlikçilerinden aldıkları güçle, ‘demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz’ diyor. Bir kere, demokrasilerde diktatör olmaz, diktatör varsa demokrasi olmaz. Ve siz o diktatör dediğiniz kişiyi gönderemez, aleyhinde böyle küstahça konuşamazsınız. Her zaman algı siyaseti yoluyla milletin aklıyla dalga geçmeye çalışan ve nefret siyaseti yapan bu kendini bilmez güruha, 15 seçimdir olduğu gibi 2023 seçimlerinde de milletimiz bir kez daha haddini bildirecek, durduğu yeri gösterecek; milletin iradesi bir kez daha galip gelecektir.”