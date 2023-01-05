AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti olarak 2002 yılından bu yana, dev yatırımlarla Türkiye’yi kalkındırdıklarını belirterek,

“Hükümetlerimiz döneminde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda ilimizde 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Mersin’imizi ve ülkemizi her alanda kalkındırmaya, büyütmeye ve geliştirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı’nda da daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız.” dedi.

Bir açıklama yapan AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ilin doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, tarımı, sanayisi ve ticaret hacmiyle eşsiz bir coğrafyada yer aldığını söyledi. Mersin’in AK Parti hükümetleri tarafından ülkeye kazandırılan eser ve hizmet siyasetinden payını en yüksek oranda aldığını kaydeden Yılmaz, AK Parti olarak, 2002 yılından bu yana, birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla Türkiye’yi kalkındırdıklarını ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde son 20 yılda ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda Mersin’e 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: “Sosyal hizmetlerde; huzurevi, çocuk evleri sitesi, Çocuk Destek Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi, Kadın Konuk Evi, Engelli Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezinin de aralarında bulunduğu 57, Çevre ve Şehircilikte ise yapımı tamamlanan 123 projeyi hayata geçirdik. Adalette; 250 milyon lira yatırımla Mut, Silifke, Akdeniz ve Erdemli ilçelerimize adalet binaları, Tarsus ve Anamur ilçelerimize yeni ceza infaz kurumları yaptık. 5340 konut, sosyal donatılar ve 1 millet bahçesini milletimizin hizmetine sunduk. 23 baraj ve gölet inşa ettik, 172 bin 81 dekar araziyi sulamaya açtık. Kesintisiz ve yenilenebilir enerji için 66 projeyi hayata geçirdik. Gençlere ve sportif aktivitelere yönelik 72 proje yaptık, hizmete aldığımız ve yapımı devam eden yurtlarla öğrencilerimizin yurt ihtiyacını karşıladık. Güvenlik güçlerimiz için yeni emniyet ve jandarma hizmet binaları ile hükümet konakları yaptık.”

Milletvekili Yılmaz, eğitimde 5 bin 617 derslikli 346 okul ile halk eğitim merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri, pansiyonlarla birlikte 404 projeyi hizmete sunduklarını kaydetti. 1300 yatak kapasitesine sahip Türkiye’nin ilk şehir hastanesi ile 16’sı hastaneden oluşan 47 sağlık tesisi, ulaşımda ise 290 kilometre ilave bölünmüş yol, 50 adet köprü, 20 adet çift tüp tünel kazandırdıklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Son 20 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı, Türkiye Yüzyılında da, bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak hedeflerimizi aşacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız.” diye konuştu.