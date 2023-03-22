Ramazan ayı başlangıcı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın perçinleştiği, on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayına hep birlikte kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Oruç, ibadet ve sabır ayı olan Ramazan’ın, Müslümanlar için kaynaşma, ortak paylaşım, birliktelik ve hoşgörü ifade ettiğini kaydeden Yılmaz, “Gelişi ile değerlerimizin büyük bir inançla yaşandığı Ramazan ayı; Rabbimizin af, mağfiret, lütuf ve kereminin doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Bu kutlu ayın kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına vesile olması diliyorum” diye konuştu.

Milletvekili Yılmaz, yüzyılın en büyük afetinin ardında devlet ve millet el ele vererek büyük bir fedakarlıkla yaraları sarmak için gayret gösterdiğini, Ramazan ayı ile paylaşma duygularının perçinleneceğini belirtti. Yılmaz, “Kıymetli Mersin'li hemşehrilerimin ve aziz milletimizin; bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum. Afet yaralarını sardığımız, kalplerimizin huzur bulduğu bir bayrama erişmek duasıyla, rahmet ve bereketin alemi kuşattığı Ramazan ayı tüm milletimize mübarek olsun.” dedi.