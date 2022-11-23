TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Pençe Kılıç Harekatından terör örgütünün siyasi uzantıları ve işbirlikçilerinin rahatsız olduğunu ve sivillerin ölümüne neden olan teröristleri savunma peşine düştüklerini belirtti.

“Alçaklardan hain saldırıların hesabı sorulmuştur. Bu operasyon ile ülkemiz bir kez daha, güçlü bir şekilde, ‘Milli güvenlik benim kırmızı çizgim’ mesajını dünyaya net bir şekilde vermiştir.” dedi. Bir açıklama yapan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermesinin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine eş zamanlı olarak düzenlenen Pençe-Kılıç Harekatının başarıyla icra edildiğini söyledi. Terör örgütünün nasıl bir tehdit oluşturduğunu, nasıl canice saldırılar gerçekleştirebildiğini Mersin’de, Taksim’de, Karkamış’ta düzenlenen saldırılarla da görüldüğünü ifade eden Milletvekili Yılmaz, üç saldırının da, Pençe Kılıç Harekatının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

TSK’nın tek bir sivilin bile zarar görmemesi için gösterdiği hassasiyet ve titiz bir şekilde yürütülen operasyona karşın, Türkiye düşmanlarının yalanlara ve iftiralara sarıldığını kaydeden Yılmaz, “Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde yapılan saldırılara, meşru müdafaa hakkımıza ve harekatın tüm aleniyetine karşın, terör örgütünün siyasi uzantıları ve işbirlikçileri bu operasyondan rahatsız olmuşlardır. Biz buna şaşırdık mı, elbette hayır. Teröristlere ve terör yuvalarına yönelik yapılan operasyonu, CHP’nin ortağı HDP’nin ‘meşruiyetten yoksun’ olarak nitelendirmesi, AK Parti iktidarımızı ‘seçim kampanyası kapsamında savaş politikası’ yapmakla suçlayıp; Karkamış saldırısına ‘tezgah’ diyerek bühtan etmeleri, Selahattin Demirtaş’ın ‘kirli senaryo’ diye küçümseyerek eleştirmesi, öldürülen teröristlere ‘rahmet’ dilemeleri, HDP Avrupa Temsilciliğinin, “Tüm saldırılar derhal durdurulmalı” diyerek ülkemizi uluslararası mecralara şikayet etmeleri ve yardım dilenmeleri gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olduklarını bir kez daha göstermiştir.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, terörle mücadele ve operasyonların birilerinden icazet alarak, onay bekleyerek değil, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne zaman uygun görürse o zaman başlayıp bittiğini vurguladı. Türkiye’nin, Pençe Kılıç Harekatı ile aynı anda iki farklı ülkeye son derece güçlü bir gece harekatı düzenleyerek ‘dosta güven, düşmana korku’ saldığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

“Tıpkı diğer harekatlarımız gibi Pençe-Kılıç Harekatı da sadece terörle mücadele açısından değil, uluslararası ilişkiler ve yeni küresel gelişmeler penceresinden okunduğunda da çok değerli anlamlar taşıdığı görülecektir. Bu operasyon ile ülkemiz bir kez daha, güçlü bir şekilde, ‘Milli güvenlik benim kırmızı çizgim’ mesajını dünyaya net bir şekilde vermiştir. 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlama şiarıyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz, ülkemize yönelen her türlü hain saldırının karşılığını bugüne kadar mutlaka vermiştir, bundan sonra da misliyle vermeye devam edecektir. Canları pahasına görev yapan güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler temenni ediyor, tüm şehitlerimize ve hain saldırılarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”