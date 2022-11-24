TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, öğretmenliğin bilgi, tecrübe ve irfanla yeni nesli geleceğe hazırlayan kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Yılmaz: “Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin, ahlakın, vicdanın ve aklın rehberliğinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şekilde yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta alçak terör örgütünün şehit ettiği öğretmenlerimiz olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerini, gönüllerini dolduran meslek aşkı ile toplumu, hayatı ve dünyayı değiştirme gücü taşıyan bilge kişiler olduğunu söyledi. Öğretmenlerin, bilgi ve tecrübeleriyle hayata hazırladıkları öğrencileri topluma faydalı fertler haline getirerek milletin istikbaline yön verdiklerini belirten Yılmaz, öğretmenlerin anne ve babadan sonra çocukların hayatına dokunan kişilerin başında geldiğini vurguladı.

Milletvekili Yılmaz, üstlendikleri sorumluluklarla yarınları inşa eden öğretmenlerin devlet olarak her daim yanında olduklarını bildirdi. Bu yıl yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getirdiklerini ifade eden Zeynep Gül Yılmaz, “Yaklaşık 1 milyon öğretmeni ilgilendiren ve öğretmenliği kariyer mesleği haline getiren ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ bu yıl yasalaşarak yürürlüğe girdi. Buna göre; öğretmenlik mesleği ‘aday öğretmenlik’ döneminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı. Yasayla ayrıca öğretmenlere ilave özlük ve mali haklar verilirken, maaşları da artacak şekilde düzenlendi. Bunun yanında birçok sosyal hak daha sağlandı. Mesleğini, ahlaklı bir fert ve toplum, müreffeh bir Türkiye hedefiyle icra eden, gözbebeğimiz öğretmenlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, hain terör örgütü PKK’nın katlettiği öğretmenleri de saygıyla andı. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır” diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini en veciz şekilde ifade ettiğini sözlerine ekleyen Yılmaz, şunları söyledi:

“Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin, ahlakın, vicdanın ve aklın rehberliğinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şekilde yetiştirmek için gayret eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum. Başöğretmenimiz Atatürk ve alçak terör örgütünün şehit ettiği öğretmenlerimiz Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ayşenur Alkan başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.”