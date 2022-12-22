AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında Mersin’de çevresel bilincin günden güne arttığını belirterek, “İlimizde 2022 yılı içinde 8 milyon kilograma yakın plastik, kağıt, metal ve cam atıkları ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla atık işleme tesislerine gönderildi.” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, sıfır atık hareketinin israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsadığını söyledi. Temel amacın, oluşması kaçınılmaz olan atıkları kaynağında ayrıştırıp geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak olduğunu ifade eden Yılmaz, Mersin’de de çevresel bilincin her geçen gün arttığını vurgulayarak, “Sıfır Atık Projesi kapsamında Mersin’imizde 3 bin 228 kurum, kuruluş ve işletmeye Sıfır Atık Belgesi verildi. İlimizde 2022 yılı içinde 1 milyon 95 bin 228 kg plastik, 2 milyon 170 bin 769 kg kağıt, 4 milyon 680 bin 583 kg metal, 22 bin 140 kg cam atıkları ekonomiye tekrar kazandırılması amacıyla atık işleme tesislerine gönderildi. Yine bu yıl içerisinde kurumlar ve işletmeler tarafından gerçekleştirilen Sıfır Atık eğitimlerinde 21 bin 266 kişiye ulaşıldı. Bu rakamları daha da yukarıya çıkarmak, ilimizdeki çevre bilincini en üst seviyeye çıkartmak için de çalışmalar devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Yılmaz, Emine Erdoğan’ın himayesinde 5 yıldır yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin, hem çevreye, doğaya ve ekonomiye yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirtti. 2017 yılından bu yana israf ve atık krizine dur demek için okullardan kamu kurumlarına, belediyelerden özel sektöre kadar her alanda kartopu misali büyüyerek seferberliğe dönüşen projenin artık küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü kaydeden Milletvekili Yılmaz, şunları söyledi:

“Türkiye’nin sunduğu karar taslağı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı girişimi ve gayretleri sonucunda 30 Mart, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla resmen ‘Dünya Sıfır Atık Günü’ olarak ilan edildi. Dünyanın geleceği, ülkemizin istikbali, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bırakacağımız doğamız için, tüm dünyaya örnek olan ‘Sıfır Atık Hareketi’nin öncüsü, savunucusu Emine Erdoğan Hanımefendi’ye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyor, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.”