AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Üniversitesi ile Tarsus Üniversitesi bütçelerinin kabul edildiğini belirterek, her iki üniversite bütçesinin de yüzde 100’den fazla arttığını söyledi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin TBMM Genel Kurulunda devam ettiğini bildirdi. AK Parti hükümetleri olarak milletin teveccühüyle üst üste 21 kez bütçe hazırlama yetkisi aldıklarını, bunun dünya siyaset tarihinde bir ilk olduğunu belirten Milletvekili Yılmaz, bu süreçte Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlelerini ve demokratikleşme atılımlarını hayata geçirdiklerini, bütçelerde en yüksek payın da eğitime ayrıldığını belirtti. Okul öncesi eğitimden başlayarak üniversitelere kadar eğitim ve öğretimin her kademesinde bütün bireylerin nitelikli eğitime eriştiği bir sistem oluşturma hedefiyle hareket ettiklerini, Mersin’in de eğitimde çağ atladığını kaydeden Yılmaz, “TBMM Genel Kurulunda devam eden 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri kabul edildi. Mersin Üniversitemiz ile Tarsus Üniversitemiz için belirlenen bütçeler de Genel Kurulda onaylandı.” diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, her iki üniversitenin bütçelerinde geçen yıla göre yüzde 100’den fazla artış olduğunu ifade etti. Mersin’de eğitime yapılan yatırımı daha da güçlendireceklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

“Mersin Üniversitemizin geçen yıl 651 milyon 664 bin TL olan bütçesi bu yıl 1 milyar 490 milyon 580 bin liraya, Tarsus Üniversitemizin geçen yıl 99 milyon 758 bin TL olan bütçesi ise 263 milyon 640 bin liraya yükseldi. 2023 yılına ilişkin belirlenen Mersin ve Tarsus üniversitelerimizin bütçelerinde yüzde 100’den fazla artış sağlandı. Gazi Meclisimizde kabul edilen Mersin ve Tarsus üniversitelerimizin bütçelerinin üniversitelerimize, şehrimize, öğrencilerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Araştırma, geliştirme, yenilik, yönetim ve destek programları ile üniversitelerimiz daha da gelişecek, eğitim kalitesi daha da artacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde eğitimi çok daha güçlü hale getireceğiz.”