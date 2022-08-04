Kararın hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Yılmaz, Mersin-Tarsus TÜİOSB’nin, bereketli toprakları ve zengin ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimin başkenti olan Çukurova Bölgesinde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu belirtti.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (TÜİOSB) ilave yatırımlar için acele kamulaştırma kararı verildiğini belirterek, “Bereketli toprakları ve zengin ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimin başkenti olan Çukurova Bölgemizde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgemiz yeni yatırımlarla daha da büyüyecek” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Mersin-Tarsus TÜİOSB’ye ilişkin acele kamulaştırma kararı verildiğini açıkladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tarsus ilçesi Kurbanlı ve Eskişehir mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Mersin-Tarsus TÜİOSB ilave alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerine ivedilikle başlanabilmesi amacıyla Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.

MERSİN-TARSUS TÜİOSB DİJİTAL VE YEŞİL OSB OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Kararın hayırlı olması temennisinde bulunan Milletvekili Yılmaz, Mersin-Tarsus TÜİOSB’nin, bereketli toprakları ve zengin ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimin başkenti olan Çukurova Bölgesinde hayata geçirilen ilk ihtisas organize sanayi bölgesi olduğunu belirtti. Mersin- Tarsus TÜİOSB’nin üretimde ve uluslararası ticarette yatırımcılara eşsiz avantajlar sunduğunu, Mersin’e ve bölgeye çok büyük katma değer sağladığını vurgulayan Yılmaz, “Mersin-Tarsus TÜİOSB, Türkiye’nin endüstri 4.0 felsefesine uygun, ilk dijital ve yeşil OSB olma özelliğini taşıyor. Sanayici dostu bir üretim üssü ve ekosisteme sahip olan bölge, dünyada ve ülkemizde belirlenen yeşil dönüşüm stratejileri paralelinde tarımsal ürün işleme ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı firmalarla sürdürülebilir üretim altyapısının güçlü bir şekilde oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüterek dijital tarım ve gıda ekosistemi oluşturuyor.” dedi.

“TARIM KENTİ MERSİN’İMİZ KAZANACAK, ÜLKEMİZ KALKINACAK”

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ekolojik tesisleri ve altyapı projeleri ile Çukurova Bölgesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Mersin-Tarsus TÜİOSB’nin, katma değer yaratma, istihdamı artırma ve diğer iş kollarının üretim ve satış hacmini yükseltme faaliyetleriyle önemli bir kimlik kazandığını belirtti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın Mersin ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Milletvekili Yılmaz, şunları söyledi:

“Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye’nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin’imizin yüzölçümünün yüzde 21’inde, yaklaşık 330 bin hektar alanda tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Mersin, narenciye üretiminde dünyada 4’üncü sırada, yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında da Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla alınan kararla, büyük bir tarımsal potansiyele sahip Mersin’imizde bulunan organize sanayi bölgesi daha da büyüyüp gelişerek sanayicimiz kazanacak, üreticilerimiz kazanacak, çiftçilerimiz kazanacak, vatandaşlarımız kazanacak, Mersin’imiz ve ülkemiz kalkınacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğiz. Alınan kararın Mersin’imize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”