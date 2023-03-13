Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz’ın ev sahipliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sefa Çakır, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin, Akdeniz Yaş Sebze Meyve İşletmecileri Derneği Başkanı Süleyman Gökalp, Erdemli Narenciye Kooperatifi Başkanı Burhan Aslan ve Turunçgil Konseyi üyeleriyle bir toplantı düzenledi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin narenciye sektörüne olası etkilerine ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda, limon üreticileri ve sektör temsilcileri Milletvekili Yılmaz’a afet sonrası yaşadıkları sorun ve taleplerini iletti.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, son 20 yılda Türkiye’de tarımsal üretimin gelişmesi için çiftçilere ve üreticilere milyarlarca liralık desteklerde bulunulduğunu, bu desteklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye’nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin’in limon başta olmak üzere narenciye üretiminde ilk sıralarda yer aldığını anımsatan Yılmaz, “Mersin, limon üretiminde ülkemizde birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de limon üretiminin yaklaşık yüzde 50’si Mersin’de, bu oranın da büyük bir kısmı Erdemli ilçemizde gerçekleştiriliyor. Tarsus, Mezitli ve Akdeniz ilçelerimiz de de büyük oranda limon üretimi yapılıyor. Sadece Erdemli ilçemizde 15 binin üzerinde ailemiz limon üretiyor. Diğer iş kollarıyla birlikte on binlerce insanımız, limon üretiminden geçimini sağlıyor. Asrın en büyük felaketinin ardından ne yazık ki birçok sektörümüz gibi limon sektörümüz de etkilendi. Biz de sektör temsilcilerimizle, üreticilerimizle, ziraat odası başkanlarımızla bir araya geldik. Sorunlarını, taleplerini dinledik. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, sektör temsilcilerimizin sorun ve taleplerinin takipçisi olacağız. Hiçbir üreticimizin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da, Mersin’de dalda ve depoda kalan limonun değerlendirilmesi için çözüm önerilerini sunduklarını belirterek, ilgi ve desteklerinden dolayı üreticiler ve sektör temsilcileri adına Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’a teşekkür etti.