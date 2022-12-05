TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, birçok Avrupa ülkesinden önce Türkiye’de kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımızın sadece siyasette değil, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye gelebilmeleri için büyük atılımlar yaptık. Hem hukuki ve idari düzenlemelerle kadınlarımızın yanında yer aldık.” dedi.

5 Aralık 1934 Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının 88’inci Yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Atatürk'ün öncülüğünde, kadınların siyasi hayatta hak ettikleri rolü üstlenebilmeleri için yapılan Anayasa değişikliği ile Türkiye’nin Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerden daha önce kadınlara bu hakkı tanıyan ülke olduğunu söyledi.

Avrupalı kadınlardan önce Anadolu kadınının her daim sosyal ve ekonomik hayatın ana damarlarında yer aldığını belirten Milletvekili Yılmaz, “Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele'nin de lokomotifi oldu. Bu dönemde kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden verilmesi, milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergesi, bizler içinse gurur kaynağı oldu.” diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Atatürk’ün koyduğu vizyonun, ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilemediğini, ekonomiden eğitime kadar her alanda kadınlarla ilgili atılan adımların sabote edildiğini kaydetti. 2000’li yıllara kadar kadınların parlamentodaki temsil oranlarının hiçbir zaman yüzde 4'ü aşmadığını, kadınların verdiği mücadeleye yakışmayan bu tablonun 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle değiştiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti “2002 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 24, temsil oranı yüzde 4,4 iken, 2007'de bu sayı 50'ye temsil oranı da yüzde 9,1 e yükseldi. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde kadın milletvekili sayısı 79’a, temsil oranı yüzde 14,4, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ise kadın milletvekili sayısı 98’e, temsil oranı yüzde 17,82’ye çıktı. 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde de kadın milletvekili sayısı 101 oldu. Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımızın sadece siyasette değil, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye gelebilmeleri için büyük atılımlar yaptık. Hem hukuki ve idari düzenlemelerle, kadınlarımızın yanında yer aldık. 2013’te kamuda kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle başörtüsüyle kadınlarımızın kamu kurumlarında çalışabilmelerinin önü açıldı. Şimdi ise TBMM’de imzaya açtığımız Anayasa değişikliği teklifimiz bir yandan din ve vicdan özgürlüğü bir yandan vatandaşlarımızın yaşam tarzları bir yandan da ailenin korunmasının teminat altına alınmasına yönelik düzenlemeler içeriyor. Bu tablo, kadınlarımızın siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesinde elde ettikleri kazanımlarının çoğunun iktidarlarımız döneminde olduğunu göstermektedir. Kadınlarımızı gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kavuşturmak için çalışmaya, hak ve adalet mücadelesinde kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 88 yıl dönümünü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kadın milletvekili olarak, bizi bu hakka 88 yıl önce kavuşturan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.”