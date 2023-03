TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kadınların tarih boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer aldığını belirterek, “Bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımız; sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olmaya, hayatın her katmanında var olmaya devam edecek.” dedi.

AK Parti’li Zeynep Gül Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadınların ailenin ve toplumun temeli olduğunu, hayatın her anında varlıklarıyla yaşama değer kattığını belirten Milletvekili Yılmaz, kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan her alanda var olabilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi. Türkiye’yi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflere ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceklerini belirten Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün; büyük usta merhum Neşet Ertaş’ın ‘Kadınlar insandır, biz insanoğlu’ diye nitelendirdiği biz kadınların günü, bugün 8 Mart. Kadınlarımızın toplumda, çalışmada, siyasette, sanatta, evde ve hatta hayatın her alanında, haklarını adilce kullanabildiklerinde ülkeye ne kadar büyük katkıları olabileceğini, Cumhuriyetimizin kuruluşunda verilen haklar ve son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz kazanımlarla gördük. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımız; sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olmaya, kadın varlığını dar kalıplara sıkıştıran tüm klişeleri bir tarafa bırakarak, hayatın her katmanında var olmaya devam edecektir. Bu duygularla; aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ve eşleri ile depremden etkilenen kadınlarımız başta olmak üzere, tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan, merhameti, şefkati, emekleri ve fedakarlıklarıyla insanlığa değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.”