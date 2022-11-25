TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, kadına karşı şiddetin bir insanlık suçu olduğunu belirterek, “Biz de bu suçun dün olduğu gibi bugün de karşısındayız, yarın da karşısında olacağız. ‘Şiddete sıfır tolerans’ şiarıyla kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz.” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, cinsiyete dayalı şiddetin, kadınların erkeklerle eşit olarak hak ve özgürlüklerini kullanmalarını ciddi şekilde engelleyen ayrımcılık biçimi olduğu söyledi. Kadına yönelik şiddet ister kamusal alan ister özel alanda meydana gelsin kadınların fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine ve onurunun zedelenmesine yol açtığını kaydeden Yılmaz, “Kadına yönelik şiddet, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın ne yazık ki tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak yer almaktadır. Ülkemizde kadına yönelik şiddetle etkin mücadele için Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ile İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tarafından eşgüdümlü ve çok boyutlu olarak yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu alanda ülkemizde devrim niteliğinde adımlar atılmış, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çok önemli kanunlar yürürlüğe konulmuştur.” diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 2004 ve 2010’da Anayasada iki kez değişiklik yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin hukuken güçlü bir zemine oturtulduğunu, TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak yasama organının meseleye sahip çıkmasının sağlandığını bildirdi. 2005’te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu’nun, kadın cinayetlerine verilen cezaları ciddi oranda artırdığını ve 2012’de çıkartılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi kanunuyla ilk defa “şiddet”, “ev içi şiddet”, “kadına yönelik şiddet” gibi kavramların tanımlanarak, hayatın her alanında kadının korunması sağlandığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyadaki birçok mevzuatın ötesinde düzenlemeler ilk olarak ülkemizde yapılmıştır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) yaygınlaştırılarak kadınlara rehberlik hizmeti verilmiş, Kadın Acil Destek Uygulamasıyla (KADES) şiddet mağduru kadınlara tek tuşla emniyet teşkilatına ulaşma ve hızlı müdahale imkanı sağlanmıştır. Elektronik Kelepçe Merkezi ile hakkında tedbir kararı bulunan kişiler 7 gün 24 saat takip edilerek olası şiddet olaylarının önüne geçilmektedir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları da şiddetin kökünü kurutmak için yürütülen çalışmalar arasında bulunmaktadır.”

Yılmaz, kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve ailenin korunmasına yönelik Anayasanın 24 ve 41 maddesinde değişiklik yapılmasını öngören teklifin, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulacağını aktardı. Yapılan tüm bu çalışmalarla uygulamadaki aksaklıkları giderme ve kadına yönelik şiddete sıfır toleransı sağlayacak en güzel ortamın birlikte teşekkül ettirileceğine inandığını sözlerine ekleyen Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, “Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Biz de bu suçun dün olduğu gibi bugün de karşısındayız, yarın da karşısında olacağız. ‘Şiddete sıfır tolerans’ şiarıyla kadına kalkan elleri lanetlemeye devam edeceğiz. El ele verip, sevgi ve merhameti çoğaltarak şiddeti yeneceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile kadına yönelik şiddetin son bulduğu ve hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında eşitliğin sağlandığı bir dünya temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.