TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 3 Aralık'ın, tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkati çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş bir gün olduğunu belirterek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ederek başta engelli bireylerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için gayret gösteriyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, engelli vatandaşların, sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesinin, medeni bir toplum olmanın gerekliliği olduğunu söyledi. Engelliliğin, sosyal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husus olduğunu kaydeden Milletvekili Yılmaz, “Engelli bireylerin, yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için yoğun gayret gösteriyoruz. Devlet ve toplum olarak bunun bilincinde ve farkındayız.

Engelli bireylerimize yönelik olarak son 20 yılda altyapı, sosyal ve kültürel, eğitim, iş, sağlık, barınma ve destek hizmetleri konusunda büyük atılımlar sağladık. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden ve insanı ‘yaratılmışların en şereflisi’ olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak her konuda engelli bireylerimizin yanında olmaya ve onları hayatın her sahasına dahil ederek yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti hükümetleri olarak engelli bireylere eğitimden sağlığa, ulaşımdan belediye hizmetlerine, istihdamdan sosyal yardımlara ve sosyal güvenlik hizmetine kadar çok geniş bir alanda çeşitli haklar sağlandığını anımsattı. Yılmaz, engelli vatandaşların önündeki engelleri ortadan kaldırmak için büyük özen gösterdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Engelli vatandaşlarımızın, sağladığımız imkanlarla spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına kadar her alanda gösterdikleri büyük başarılar, bizim gurur ve ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya davet ediyor, azim ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”