18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti’li Zeynep Gül Yılmaz, 18 Mart 1915 tarihinin, Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olduğunu söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ sözlerinin vücut bulduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin istiklali uğruna neleri feda edebileceğinin en belirgin göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Yılmaz, “Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta tüm dünya coğrafyasının kaderini değiştirmiştir. Atalarımızın birlik ve beraberlik içinde gösterdikleri bu onurlu ve kararlı duruş ile ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmıştır. Çanakkale'de ülkenin her köşesinden aynı amaç için bir araya gelen yüzbinlerce Mehmetçiğimizin verdiği emsalsiz irade ve kahramanlıklarla dolu mücadelede, millet olma bilincinin tohumlarını atarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlamış, Cumhuriyet'imizin kurulması adına önsöz yazılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, bu toprakları vatan kılan ve Türkiye Cumhuriyetini gelecek yüzyıllara taşıyacak olan gücün de Çanakkale ruhu olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı’nı Çanakkale ruhuyla inşa edeceklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Bu kutlu zaferin 108’inci yıl dönümünde başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz olmak üzere vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”