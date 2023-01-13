AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, aynı gün iki bakana ziyarette bulunarak Mersin’e ilişkin talepleri iletti.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret etti. 6 Aralık’ta Mersin’e gelerek bir dizi açılış ve incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu ile görüşen Milletvekili Yılmaz, Mersin’in talep ve ihtiyaçlarına yönelik ulaştırma yatırımları ve projelerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Yılmaz, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) nöbetçi olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu ile Milletvekili Yılmaz, Mersin’deki gençlik ve spor yatırımları ile projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti hükümetleriyle birlikte son 20 yılda Mersin’e yaptıkları 50 milyar liranın üzerindeki kamu yatırımını, artırarak devam ettireceklerini belirten Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, “İki Bakanımızı da ziyaret ederek taleplerimizi ilettik. Mersin’imizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik her daim yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sanayiye, tarımdan spora, çevreden sosyal yardımlara kadar her alanda milletimizin yanında olmaya, Akdeniz’in incisi Mersin’imizi daha da geliştirip kalkındırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.