Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda Mersin’e 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirtti. Mersin’e ulaşım alanında son 21 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yol, 50 adet köprü, 18 adet çift tüp tünel kazandırdıklarını anımsatan Yılmaz, 28 tünel ve 16 viyadük bulunan Akdeniz Sahil Yolunda da çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. Turizm ve tarımın başkenti Mersin ile Antalya arasında yapımı devam eden Akdeniz Sahil Yolunun 17 milyar TL yatırım bedeline sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşıma ve bölgemizdeki turizm hareketliliğine büyük katkı sağlayacak sahil yolunda, nisan ayı içinde toplam uzunluğu 3 bin 428 metre olan çift taraflı 3 tünel ile yine toplam uzunluğu 569 metre olan 2 viyadük trafiğe açılacak. Aydıncık-Gözce kesiminde yer alan tünel ve viyadüklerin hizmete girmesiyle, yüksek eğimli, virajlı, tek yol terk edilerek trafik güvenliği ile seyahat konforunun artması ve yolda 2,5 kilometre kısalma sağlanacak. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Milletvekili Yılmaz, Mersin’e her alanda yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılını inşa ederken bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin üzerine koyarak hedeflerini aşmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi her alanda kalkındırmaya, ‘durmak yok, yola devam’ şiarıyla hemşehrilerimize ve aziz milletimize büyük bir gayretle hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.