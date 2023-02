TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Av. Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’de bulunan deprem bölgesi hemşehri derneklerine taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından devlet-millet el ele verip yaralar sarılmaya devam ediyor. Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde en çok etkilenen illerden olan Malatya ve Adıyaman illerinin Mersin’de bulunan hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Yılmaz, beraberinde AK Parti Mersin İl Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilk olarak Mersin Adıyamanlılar Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı ve yöneticilerine geçmiş olsun temennisinde bulunan Yılmaz, bu ziyaretin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek mahallesinde deprem felaketinden etkilenerek Mersin’e gelen Erkenekli vatandaşları Erkenekliler Kültür ve Dayanışma Derneğinde ziyaret ederek yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman Gölbaşı ilçesi Harmanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Adıyaman İl ve İlçeleri Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Malatya İl ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği ve Mersin'de Yaşayan Doğanşehirliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğine taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, vefat edenler için dua etti.

Ülkece çok büyük bir afet yaşadıklarını, devletin ve milletin el ele vermesiyle bu zorlu günleri de aşacaklarını belirten Milletvekili Yılmaz, depremzedelerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve devletin her daim yanlarında olduğunu söyledi. Depremin ardından ülke olarak büyük bir dayanışma örneği gösterdiklerini kaydeden Yılmaz, “Bütün ülkemiz gibi Mersin de tek yürek oldu. Hep birlikte, bir ve beraber olarak bu acıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız. Acıları paylaşıyor, yaraları birlikte sarıyoruz. İyiliği çoğaltarak, dayanışmayı perçinleyerek, birbirimize daha çok kenetlenerek bu zorlu günleri de Allah'ın izniyle aşacağız. Depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” diye konuştu.