TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif habercilik şiarıyla bilgilendiren, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, basın mensuplarının, meslek ilkelerini ve milletin hassasiyetlerini dikkate alarak demokrasinin işlerliği için görev yaptığını söyledi. Basının, demokrasinin dört sac ayağından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, gazetecilerin yaptıkları görevle kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesini sağladığını ifade etti. 10 Ocak’ın, vatandaşların haber alma hakkını teslim etmek için gece gündüz, yaz kış, sıcak soğuk demeden çalışan gazeteciler için özel bir anlam taşıdığını kaydeden Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Son yıllarda hayata geçirilen reformlarla Türk basını, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmuştur. Basın ve ifade hürriyeti çerçevesinin korunması da çeşitliliğin, çoğulculuğun ve özgürlüğün hakim olduğu bu medya ortamında daha önce olduğu gibi bundan sonra devam edecektir. Basın mensuplarımız da, bu ulvi görevi yaparken meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkelerine uyarak görev yapmakta, demokrasinin işlerliği açısından vatandaşların haber alma hakkının korunmasını sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, kamuoyunu doğru, tarafsız ve objektif habercilik şiarıyla bilgilendiren, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin eden muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne, spikerinden yayın yönetmenine medya sektöründe çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."