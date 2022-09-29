TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’de düzenlenen terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, “Alçak saldırıyı gerçekleştirerek polisimizi şehit eden teröristi ‘gazeteci’ diye raporlayanlar, şehidimizin çocuklarının yüzüne nasıl bakacak?” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin’in Mezitli ilçesinde önceki gün PKK’lı teröristler tarafından polis evine düzenlenen terör saldırısına ilişkin değerlendirme yaptı. Mersin’in birlik ve beraberliğini kimsenin bozamayacağını belirten Yılmaz, saldırıda şehit düşen polis memuru Sedat Gezer ile yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ün canlarını hiçe sayıp büyük bir kahramanlık örneği göstererek olası bir faciayı önlediklerini söyledi. Şehit polise Allah’tan rahmet dileyen Yılmaz, yaralı polise de acil şifalar temennisinde bulundu.

Teröre karşı herkesin birlik olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Polis evimize yönelik teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıyı lanetliyorum. Şehidimizin ailesine sabırlar diliyorum. Artık onlar bize emanet, bizim evlatlarımız. Bu hain saldırılara devletimiz en ağır şekilde karşılığını verecek, tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir. Alçak saldırıyı gerçekleştirenler, ilimizin ve ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzur ve güvenliğine kast edenler, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.” diye konuştu.

Polis evine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerden Dilşah Ercan’ın, CHP'nin 2013 yılında hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'gazeteci' olarak ifade edildiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

“Hiç kimse gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılanmaz, cezaevine konulmaz. Ancak CHP, hazırladığı raporla hem terör suçlarından hüküm giyenleri masum göstermeye çalıştı, hem de o kişileri ‘gazeteci’ diyerek, ülkemizi ‘Dünyanın en büyük gazeteci cezaevi’ gibi göstererek dünyaya şikayet etti. Rapora ilişkin yaptıkları açıklamalarda ‘elinde silah olan terörist’ görmediklerini söyledi. Şimdi CHP’nin ‘gazeteci’ diye lanse ettiği terörist, Mersin’imizde bomba yüklü çantalarla polisevine saldırı düzenleyip polis memurumuz Sedat Gezer’i şehit etti. Onu evlatlarından, eşinden ayırdı. Şimdi teröristi ‘gazeteci’ diye lanse eden bu kişiler, şehidimizin çocuklarının yüzüne, gözlerinin içine nasıl bakacak?”

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik terör operasyonlarının düzenlendiğini, bugün yapılan operasyonda da 18’i CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini anımsattı. Yılmaz, “Bu tablo Mersin’imiz adına ne yazık ki çok üzücü. Belediye kadrolarının terör şüphelileriyle doldurulması çok vahim bir durum. Eli kanlı katil PKK’yı kahraman olarak göstermeye çalışan ‘Kandil Dağın Gölgesi’ adlı propaganda filminin yönetmeni Serdar Akinan da, aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesine basın danışmanlığı yapan firmanın sahibi çıkmıştı. Biz bunları milletimizin takdirine bırakıyoruz. Ama milletimiz müsterih olsun. Biz, belediye kadrolarının terör örgütüne, terör destekçilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Devletimiz başarılı operasyonlarla bölücü terörün kökünü kazıyacaktır. Ülkemizi, Mersin’imizi karıştırmak isteyenlere, kaos ortamına sürüklemek isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.”