AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları ve yüksek teknolojinin kullanılmasıyla birlikte yangınlara müdahale süresinin ortalama 45 dakikadan 11 dakikaya düştüğünü söyledi.

AK Partili Yenişehirlioğlu, orman yangınlarına müdahalede İHA’ların önemini vurguladı. İHA’ların orman yangınlarına karşı 5 ayrı noktada konuşlandırıldığını belirten Yenişehirlioğlu, "Aralarında Manisa ve Akhisar’ımızın da bulunduğu 5 farklı noktada konuşlu İHA’lar yangınla mücadelede elimizi güçlendiriyor. İHA’ların ve yüksek teknolojinin kullanılmasıyla birlikte ülkemizde orman yangınlarına ilk müdahale süresi ortalama 45 dakikadan 11 dakikaya düşmüştür” dedi.

Yenişehirlioğlu, orman yangınlarıyla mücadelede görev alan kurum, kuruluşları ve personeli de tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Yenişehirlioğlu, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” paylaşımıyla ilgili olarak da, “Toplamda 237 milyon 819 bin TL tarımsal destekleme ödemesi, alın teri ve emekle üreten çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılıyor. Başta Manisalı üreticilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.