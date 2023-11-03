AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi’nde zeytin üreticileri, işletmecileri ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Yenişehirlioğlu’na, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Alat, Onur Ademi, Hüseyin Solumaz, Zeytinliova Muhtarı Gülten Demir eşlik etti. Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Manisa’mız sofralık zeytinden zeytinyağı üretimine kadar birçok alanda öncü ve en önemli üretim merkezlerinden birisi olma konumunu muhafaza etmekte ve geliştirmektedir. Şehrimizi tarımın ve üretimin başkenti yapmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Tarihi Karaosmanoğlu Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaş ve esnafla sohbet etti. Yenişehirlioğlu ve beraberindekiler daha sonra Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Yenişehirlioğlu, ziyarette İlçe Müdürü Ahmet Kılıç’tan, Akhisar’da tarımsal tablolar, çiftçilerin talepleri ve genel duruma ilişkin brifing aldı. Yenişehirlioğlu, “Tarımsal üretim anlamında öncü şehir olma konumunu daha da sağlamlaştıran Manisa’mızda çalışmalarımıza, inceleme ve araştırmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu alanda başarının sırrı uyumdur. Kamu kurumlarıyla, üreticileriyle, üniversiteleriyle, sanayicileriyle, odalar ve borsalarıyla bu alanı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı bu büyük ekosistemin unsurlarının tamamını gözeterek oluşturuyoruz. Bu anlayışla da yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İlçe Müdürü Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.