AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Bahri Yalçın, Suriye’de Baas Rejiminin devrilmesinin ardından bölgede incelemelerde bulundukları esnada Türkiye’den bölgeye giden sivil toplum örgütleriyle karşılaştıklarını dile getirerek, “Sivil toplum örgütlerimizi Şam’da görmek son derece keyif ve gurur verici bir durum” dedi.

Yalçın, partisinin Genel Merkez binasında AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca düzenlenen “Suriye’de Faaliyet Gösteren İnsani Yardım Kuruluşları Çalıştayı”nda konuştu.

Yalçın, 61 yıllı Baas Rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki mevcut insani şartları incelemek, iş savaş döneminde ve öncesinde Sednaya Hapishanesi ve toplu mezarlar başta olmak üzere rejim tarafından Suriye halkına yönelik insani suçları tespit etmek üzere kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

“Suriye’de depremden daha vahim bir görüntüyle karşı karşıya kaldık”

Ziyaret esnasında bir depremin şehir üzerindeki bıraktığı etkiden daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Yalçın, “Depremi çokça yaşamış bir ülkenin mensupları olarak biliyoruz ki şehirler depremlerde harap olur. Burada sadece bir deprem görüntüsü yok aynı zamanda bir yağma görüntüsü var. Yıkılan binaların ne bir kapısı, ne bir penceresi ne bir içerisinde halısı, kilimi ve hiçbir şeyi kalmamış. Özellikle küçük yerleşim bölgeleri bir hayalet şehre dönüşmüş. Yıllarca ülkemizde birileri ‘Suriyeliler bir an önce evlerine dönsün’ gibi kavramlar kullanıyordu. Sednaya’yı ve bu hayalet şehirleri gördükten sonra açık bir şey söyleyebiliriz ki o insanların gidebilecek yerleri yoktu. Hala insani şartlar, dönüş için kolay olmadığını gösteriyor. Barınma, enerji, gıda gibi temel meseleler hala sürüyor. Bunların kısa süre içerisinde tamamlanması, kendi evine dönmek isteyen insanların dönmeleri için ön şartı gözüküyor” açıklamasında bulundu.

“Sivil toplum örgütlerimizi Şam’da görmek son derece keyif ve gurur verici bir durum”

İnsan Hakları Başkanı Yalçın, gerçekleştirdikleri ziyaret esnasında Şam sokaklarında Türkiye’den Suriye’ye giden insani yardım kuruluşlarını görmenin kendilerini en mutlu eden durum olduğunu belirterek, “Bu ülkenin bir vatandaşı olarak sivil toplum örgütlerimizin bir hafta içerisinde ‘orada insanlık adına neler yapılabilir?’ diye hızlıca sahaya girmiş olmaları ve bunlarla sokakta karşılaşıyor olmam beni çok mutlu etti. Türk milletinin ne kadar yardım sever olduğu, Türk milletinin insanlık değerlerine ne kadar hakim olduğunu ve ne güçlü sivil toplum örgütlenmesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan son derece keyif ve gurur verici bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin ardından hazırladıkları kapsamlı raporun bir kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarının altını çizen Yalçın, özellikle insani şartların nasıl iyileştirilebileceği ve bu insani şartların iyileşmesinde ne tür aktörlerin ne tür roller oynayabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti.