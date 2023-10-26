AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük’ün daha çok kalkınması ve büyümesi için yoğun çaba harcamaya devam ediyor.

Karabük milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Kente yönelik yapılacak yatırımlar için Şahin ve Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mili Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüştü.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi de olan Cem Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlar ile çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Sağlık, spor, eğitim, çevre ve şehircilik, ulaştırma ve altyapı, enerji, turizm ve diğer birçok alanda Karabük’ün ilerleyen aylarda önemli yatırımlara kavuşacağını anlatan Şahin, "Karabük’ün ekonomik ve sosyal açıdan gelişimi için Bakanlarımızla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Kentimizin potansiyelini en üst seviyede değerlendirmek için güçlü bir çalışma yürüteceğiz. Yapılacak yatırımlar ilimizin potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkmasına olanak sağlayacak” dedi.

Bakanların Karabük’e her zaman sıcak baktığını ve ellerinden gelen yatırımı aktardıklarını kaydeden Milletvekili Keskinkılıç ise, "Kentimiz adına belirlediğimi konuları bakanlarımıza taşıyoruz. Bakanlarımız biz ne istedik ise sağ olsunlar sıcak baktılar ve ellerinden geleni yaptılar, yapıyorlar. Özellikle sağlık ve istihdam başta olmak üzere belirlediğimiz konuları ilgili Bakanlarımıza aktarıyoruz. Ne yapılabilir tartışıyoruz ve süreci takip ediyoruz. Her hafta 1-2 bakanımızla görüşüyoruz. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Tek gayemiz ilimizin daha çok kalkınması, daha çok büyümesi” ifadelerini kullandı.